به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارش کمیته کمک و همکاری‌های فنی؛ راستی‌آزمایی هسته‌ای: انعقاد توافق‌نامه‌های پادمان و پروتکل‌های الحاقی؛ راستی‌آزمایی آژانس در رابطه با یک توافق دوجانبه؛ اعمال پادمان‌ها در جمهوری دموکراتیک خلق کره، اجرای توافق‌نامه پادمان‌های NPT و مفاد مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران؛ ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای در اوکراین؛ انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب AUKUS و پادمان‌های آن در تمام جنبه‌های تحت NPT از جمله محور‌های این نشست عادی اعلام شده است.

جلسه شورای حکام به روی مطبوعات بسته است.

رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این نشست را با یک بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد و بعدازظهر امروز در حاشیه نشست شورای حکام؛ در یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در باره این نشست پاسخ خواهد داد.