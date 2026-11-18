مردم نوع دوست و نیکوکار شهر ایزدخواست شهرستان آباده، ۲۵ هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در آستانه هفته بسیج و در راستای نیاز استان به گروه‌های خونی، مردم شهر ایزدخواست آباده با مراجعه به واحد سیار انتقال خون مستقر در حسینیه حضرت ابوالفضل این شهر ، ۲۵ هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

این برنامه به همت حوزه مقاومت قمر بنی هاشم، خانه هلال، مرکز انتقال خون، پایگاه مقاومت بسیج حضرت عباس، مرکز جامع سلامت ایزدخواست و شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده برگزار شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.