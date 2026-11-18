شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۲۴ درصدی و افت ۱۰۵ هزار و ۶۷۵ واحدی به ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با این حال شاخص کل هم‌وزن با رشد ۰.۴ درصدی و افزایش ۹ هزارو ۶۱۸ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۳۰۷ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه خودرو و ساخت قطعات اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۲ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۵۷ درصد بازار معادل حدود ۵۳۸ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند و بر خلاف نماد‌های بزرگ و شاخص ساز نماد‌های کوچک و متوسط عملکرد بهتری داشتند.