به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد ملکی افزود: این همایش که با شرکت ۲۵۰ نفر محقق و پژوهشگر از ۱۰۰ دانشگاه مراغه برگزار شد با بهره‌گیری از تجربه برگزاری چهار دوره پیشین و با هدف توسعه پژوهش‌های کاربردی، تبادل دستاورد‌های علمی و بررسی چالش‌ها و تهدیدات نوین فضای سایبری ترتیب یافت.

وی ادامه داد: در این رویداد علمی از مجموع ۴۴۸ مقاله ارسال‌شده به دبیرخانه ۱۱۸ مقاله پس از ارزیابی توسط هیئت داوران پذیرفته شده است که مقالات منتخب در قالب دو صفحه تخصصی ارائه خواهند شد.

ملکی با اشاره به محور‌های علمی کنفرانس گفت: پدافند سایبری، هوش مصنوعی و امنیت سایبری، جنگ سایبری، جنگ ترکیبی و شناختی. حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، فناوری‌های نوین و راهبرد‌های مقابله با تهدیدات سایبری از مهم‌ترین موضوعات این دوره است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه افزود: مقالات این همایش را ۱۱۰ استاد دانشگاه و پژوهشگر از کل کشور داوری کرده اند.

مدیر انجمن پدافند غیرعامل شمال‌غرب کشور نیز در این همایش گفت: این همایش‌ها بهترین فرصت برای بررسی زیرساخت‌ها سایبری و برنامه ریزی برای افزایش امنیت در این حوزه است.

احمد جهانسری افزود: در کنار امکانات و تجهیزات دفاعی در حوزه موشکی و پهپادی توسعه زیرساخت‌های سایبری برای آینده یک ضرورت انکار ناپذیر است.