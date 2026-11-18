مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکمیل فرآیند جذب ۳۰۰ بازرس جدید، ظرفیت نیروی انسانی حوزه بازرسی کار را تا پایان سال جاری حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مظفری در نشست ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ مازندران و بازدید از معدن زغال‌سنگ شوکاشور آمل، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های تخصصی در حوزه معادن گفت: ایمنی در معادن مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از ساختار‌های فنی، تجهیزات، فناوری و زیرساخت‌هاست و برای دستیابی به محیط کاری ایمن، باید همه این مؤلفه‌ها به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به تصویب دو آیین‌نامه مهم در حوزه مدیریت و نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها افزود: بر اساس آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی که در شهریورماه امسال به تصویب هیئت دولت رسید، کارفرمایان در همه کارگاه‌ها، فارغ از تعداد نیروی انسانی، مکلف به معرفی مسئول ایمنی واجد صلاحیت هستند.

مظفری با اشاره به آیین‌نامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار گفت: بر اساس این آیین‌نامه، همه کارگاه‌ها موظف‌اند حداقل سالی یک‌بار و همچنین در صورت ایجاد تغییرات عملیاتی، ارزیابی ریسک ایمنی را انجام دهند و نتایج آن را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گزارش کنند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر شرایط ایمنی معادن گفت: در معادن زیرزمینی، تغییر عمق استخراج می‌تواند بر عملکرد سیستم‌های ایمنی، به‌ویژه تهویه، تأثیر بگذارد؛ بنابراین نقشه‌های تهویه و عملکرد تجهیزات باید متناسب با شرایط جدید به‌طور مستمر بازبینی شوند. مسئولان معادن باید با تشکیل تیم‌های تخصصی، مخاطرات محیط کار را به‌صورت جدی بررسی کنند و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نیز در معادن مشمول فعال باشند.

مظفری درباره الزامات ایمنی در معادن کوچک نیز افزود: مسئول فنی معدن تنها در صورت برخورداری از صلاحیت‌ها و شرایط احراز مسئول ایمنی می‌تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد و پایین بودن تعداد کارگران، موجب معافیت بهره‌برداران از الزامات قانونی ایمنی نمی‌شود.

وی توسعه سامانه «سابا» را از دیگر اقدامات نظارتی برشمرد و گفت: ثبت اطلاعات ایمنی و خوداظهاری مسئولان ایمنی و کارفرمایان معدنی در این سامانه، امکان شناسایی کارگاه‌های پرخطر، اولویت‌بندی بازرسی‌ها و مداخله سریع‌تر برای پیشگیری از حوادث شغلی را فراهم می‌کند.

جذب ۳۰۰ بازرس جدید برای تقویت نظارت بر محیط‌های کار

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه تقویت نیروی انسانی حوزه بازرسی کار گفت: در حال حاضر حدود ۸۵۰ بازرس کار در کشور فعالیت دارند و فرآیند جذب و گزینش حدود ۳۰۰ بازرس جدید در مراحل پایانی قرار دارد که با تحقق آن، ظرفیت نیروی انسانی این حوزه حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

پیگیری مطالبات رفاهی و بازنشستگی کارگران معادن

مظفری در ادامه با اشاره به بازدید از معدن زغال‌سنگ شوکاشور آمل، اقدامات فنی و مهندسی انجام‌شده در زمینه توسعه تونل‌ها و افزایش پایداری بخش‌های زیرزمینی معدن را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: در گفت‌و‌گو با کارگران، ضمن بررسی شرایط کاری، برخی مطالبات رفاهی و اقامتی آنان نیز مطرح شد که رفع موانع موجود برای تأمین امکانات مناسب در این زمینه باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

مظفری با اشاره به پیشنهاد کارگران برای اصلاح تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: هدف از این پیشنهاد، فراهم شدن امکان پرداخت مستمر چهار درصد حق بیمه اضافی هم‌زمان با پرداخت حق بیمه و جلوگیری از بروز مشکلات کارگران در زمان بازنشستگی است که پیگیری و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد. همچنین ارتقای ایمنی معادن مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مسئول، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است و صیانت از جان و سلامت نیروی کار باید در اولویت برنامه‌های نظارتی و اجرایی قرار گیرد.