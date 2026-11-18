مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، از رسیدن عملکرد ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۴۸۰ همت در هفت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل محمدجانی گفت: از این میزان، ۹۵ همت مربوط به اوراق گام، ۲۰ همت کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام و ۳۵۹ همت کارت‌های اعتباری و رفاهی بوده است.

به گفته وی، ۱۹ بانک در زمینه اوراق گام فعال هستند و ضریب تأمین مؤثر این اوراق به بیش از ۱۵۲ درصد رسیده است.

وی با اشاره به نرخ نکول کمتر از ۱.۵ درصدی اوراق گام و برات الکترونیکی و کمتر از یک درصدی کارت رفاهی، آموزش شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های فناوری را از الزامات گسترش این ابزار‌ها دانست.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی همچنین اعلام کرد چهار بانک کارت رفاهی متصل به اوراق گام را تجاری‌سازی کرده‌اند و بانک مرکزی از پیشنهاد‌های جدید برای افزایش سهم تأمین مالی زنجیره‌ای حمایت می‌کند.