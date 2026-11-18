پیکر مطهر جانباز شهید سید محمد انجوی‌نژاد، از حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) تا گلزار شهدا بر دستان مردم شهیدپرور شیراز، تشییع و در جوار همرزمان خود به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، پیکر مطهر جانباز شهید سید محمد انجوی‌نژاد، که سال‌ها درد جراحت‌های شیمیایی و ترکش‌های جنگ را به جان خریده بود، در مراسمی باشکوه بر دستان مردم شهیدپرور شیراز از حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) تا گلزار شهدا تشییع و در جوار همرزمان خود به خاک سپرده شد.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان استانی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و نوحه‌سرایی، یاد و خاطره این جانباز سرافراز را گرامی داشتند.

شهید انجوی‌نژاد ۲۵ آبان‌ پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جانبازی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

این شهید والامقام دوران دفاع مقدس، نمونه‌ای از هزاران ایثارگری بود که برای حفظ و استمرار حاکمیت و انقلاب اسلامی، با سختی‌های ناشی از جنگ مقابله کردند.

پیکر مطهر جانباز شهید سید محمد انجوی‌نژاد در گلزار شهدای شیراز، در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد .

این شهید والامقام بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ و در منطقه عملیاتی فاو، دچار جراحت شیمیایی و آسیب به چشم و ریه شد و به مقام جانبازی نائل شد.

وی همچنین ۴ دی سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه، از نواحی مچ پای چپ، کمر و دو گوش دچار جراحت شدید شد.