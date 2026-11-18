رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل در بیست و ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های کمپ بین المللی سازی «فرصت برابر» گفت: ایجاد قطب صادراتی در استان اردبیل می‌تواند زمینه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان برای تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان و توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی شرکت‌ها را فراهم کند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما ، ابراهیم‌پور، رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل، ضمن معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پارک، به تشریح موقعیت راهبردی استان اردبیل در توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی با کشور‌های همسایه، به‌ویژه بازار‌های منطقه قفقاز و اوراسیا پرداخت.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفر دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ایجاد هاب صادراتی در استان اردبیل را از جمله مصوبات این سفر عنوان کرد و از قرار گرفتن این موضوع در دستور کار پارک خبر داد. ایجاد این هاب می‌تواند زمینه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان برای تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان و توسعه ارتباطات تجاری بین‌المللی شرکت‌ها را فراهم کند.

در ادامه، رضا افضلیان، کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و توسعه سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، ضمن معرفی مأموریت‌ها، ساختار و حوزه‌های فعالیت سازمان، به تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در حمایت از توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان پرداخت.

سپس راضیه کهنسال، مسئول آموزش سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، با معرفی برنامه‌ها و حمایت‌های سازمان در حوزه توسعه صادرات، به تشریح خدمات قابل ارائه به شرکت‌ها در مسیر ورود و توسعه فعالیت در بازار‌های بین‌المللی پرداخت. همچنین ظرفیت‌های سازمان برای ارزیابی آمادگی صادراتی شرکت‌ها، شناسایی نیاز‌ها و چالش‌های ورود به بازار‌های هدف و بهره‌مندی از برنامه‌های حمایتی تشریح شد.

در بخش دیگری از برنامه، نشست پرسش و پاسخ با حضور مدیران و کارشناسان برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن طرح مسائل و چالش‌های خود در حوزه صادرات، درباره ظرفیت‌های حمایتی و مسیر‌های توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌ها تبادل نظر کردند.

بخش دوم این کمپ به برگزاری کارگاه تخصصی تحلیل بازار‌های بین‌المللی با استفاده از ابزار‌های اطلاعاتی مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) اختصاص داشت. در این کارگاه، شرکت‌کنندگان طی دو بخش آموزشی با ابزار‌های کاربردی تحلیل بازار، شناسایی بازار‌های هدف، بررسی روند‌های تجاری و ظرفیت‌های صادراتی محصولات آشنا شدند تا بتوانند تصمیم‌گیری دقیق‌تری برای انتخاب بازار‌های بین‌المللی و تدوین مسیر ورود به آنها داشته باشند.

برگزاری بیست‌وششمین کمپ «فرصت برابر» در استان اردبیل، در راستای پیوند ظرفیت‌های استانی با برنامه‌های ملی توسعه صادرات دانش‌بنیان و تقویت زیرساخت‌های لازم برای حضور مؤثر شرکت‌ها در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد. پیگیری ایجاد هاب صادراتی استان در کنار آموزش تخصصی و معرفی خدمات حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مسیر منسجم برای توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور استان باشد.

برنامه «فرصت برابر» از جمله برنامه‌های سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی است که با همکاری پارک‌های علم و فناوری و سایر نهاد‌های استانی، با هدف ارتقای آمادگی صادراتی شرکت‌ها، انتقال دانش و مهارت‌های بین‌المللی‌سازی و تسهیل دسترسی آنها به بازار‌های هدف برگزار می‌شود.