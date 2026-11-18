ترافیک در محور‌های ورودی چالوس، آزادراه تهران - شمال و هراز به مازندران، امروز چهارشنبه ۲۷ آبان سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در بعدازظهر چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ ترافیک در محور‌های ورودی چالوس، آزادراه تهران - شمال و هراز به مازندران سنگین و تردد در محور فیروزکوه روان است.

همچنین سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از بازگشایی جاده کندوان و آزادراه تهران ـ شمال پس از سه روز انسداد به‌منظور اجرای عملیات کارگاهی خبر داد.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل سه راهی فیلبند تا تونل شماره ۱

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و محدوده پیکان شهر

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل گلشهر تا پل حصارک

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

* محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱- هشتگرد – طالقان

۲- پاوه – مریوان (گردنه تته)

۳- وازک – بلده