به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جهرم گفت: به مناسبت هفته بسیج، بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه از جمله اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی، اجتماع جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج، تقدیر از بسیجیان نمونه، دیدار با خانواده‌های شهدا، برپایی یادواره‌های شهدا، رزمایش میدان همدلی و خیابان خدمت، پیاده‌روی خانوادگی، پویش اهدای خون بسیجیان، گلباران قبور شهدا، رزمایش دامپزشکی و برنامه‌های محرومیت‌زدایی در این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ عبدالله امیری افزود: از ۲۹ آبان ماه تا پنج آذر به عنوان هفته بسیج نامگذاری شده است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.