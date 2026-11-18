به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده مرزبانی فراجا در آئین معارفه فرمانده مرزبانی جدید خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۱۳ تن مواد مخدر در حوزه مرزبانی کشف شده و میزان کشفیات سوخت قاچاق نیز به بیش از ۲۶ میلیون لیتر رسیده است.

سردار جاویدان همچنین از کشف ۲۳۵ قبضه سلاح جنگی و شورشی در عملیات‌های هفته گذشته خبر داد و افزود: هوشمندسازی و انسداد مرز‌ها از اولویت‌های جدی مرزبانی کشور است.

وی گفت: یکی از تهدیدات جدی و سیاست‌های استکبار جهانی، ورود سلاح و مهمات به داخل ایران، به‌ویژه از مرز‌های غرب، شمال غرب و جنوب شرق است و مقابله با این معضل در اولویت مأموریت‌های مرزبانی قرار دارد.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: تلاش مرزبانی این است که با این تهدید در نقطه صفر مرزی مقابله کند که در این زمینه با اشراف اطلاعاتی، همکاری نیرو‌های مسلح و حمایت دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، اقدامات مؤثری انجام شده است.

سردار جاویدان با تأکید بر اینکه شرایط جنگی موجب فراموش شدن مأموریت‌های اصلی مرزبانی نشده است، گفت: مقابله با مواد مخدر، انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت و احشام و جلوگیری از ورود متجاوزان مرزی همچنان از اولویت‌های مأموریتی ماست که با همکاری مجموعه انتظامی، مرزبانی و سایر نیرو‌های مسلح دنبال می‌شود.

وی همچنین از کشف بیش از ۱۰۰ هزار رأس دام قاچاق خبر داد.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه شرایط جنگی و تهدیدات موجود خللی در انجام مأموریت‌های مرزبانی ایجاد نکرده است، گفت: امروز مرز‌های کشور از امنیت مطلوبی برخوردارند و در جنوب شرق و غرب کشور نیز با وجود تهدیدات، امنیت مرز‌ها حفظ شده است.

سردار جاویدان با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل و پایش مرز‌ها گفت: خراسان جنوبی یکی از استان‌های اولویت‌دار در این طرح است و در حال حاضر تمرکز بر اجرای زیرساخت‌های هوشمندسازی در این منطقه قرار دارد.

وی افزود: با تکمیل زیرساخت فیبر نوری در این محدوده، توسعه طرح به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی دنبال خواهد شد و همچنین در غرب کشور، استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با وجود شرایط سخت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه، در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

هاشمی، استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی پاسگاه‌های مرزی گفت: پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار با اولویت رفع مشکلات پاسگاه‌های مرزی از جمله در حوزه آب شرب و گاز انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی مرز استان افزود: براساس اعلام رئیس گمرک کشور، از مجموع ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان از مرز‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در سال گذشته، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سهم خراسان جنوبی بوده است.

هاشمی، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر نقش مردم‌محوری و اندیشه‌محوری پلیس در تأمین امنیت استان گفت: رویکرد مردم‌محور پلیس خراسان جنوبی در کنار همدلی و همراهی مسئولان و مردم، نقش مؤثری در حفظ امنیت و جلوگیری از بروز ناآرامی‌ها در استان داشته است.

وی همچنین مرزنشینان را از ارکان مهم تأمین امنیت مرز‌ها دانست و گفت: امنیت پایدار مرز‌های خراسان جنوبی حاصل جانفشانی نیرو‌های مرزبانی و همراهی و مشارکت مرزنشینانی است که در کنار این نیرو‌ها برای حفاظت از مرز‌های کشور تلاش می‌کنند.

سرهنگ خسروی، فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی، نیز گفت: بومی بودن و شناخت ظرفیت‌ها و مسائل استان، مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی و تأمین امنیت مرز‌ها دوچندان می‌کند.

در این آئین سرهنگ مراد خسروی به عنوان فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی معرفی و از خدمات سردار جواد رفیعی فرمانده قبلی قدردانی شد.

همچنین در این مراسم از کتاب ۷ راهبرد تحول آفرین در حوزه مرز که به همت دفتر تحقیقات مرزبانی خراسان جنوبی تهیه شده است رونمایی شد.