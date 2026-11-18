کشف بیش از ۲۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در کشور به همت مرزبانی
فرمانده مرزبانی فراجا: از ابتدای امسال مرزبانان کشور بیش از ۲۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
فرمانده مرزبانی فراجا در آئین معارفه فرمانده مرزبانی جدید خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۱۳ تن مواد مخدر در حوزه مرزبانی کشف شده و میزان کشفیات سوخت قاچاق نیز به بیش از ۲۶ میلیون لیتر رسیده است.
سردار جاویدان همچنین از کشف ۲۳۵ قبضه سلاح جنگی و شورشی در عملیاتهای هفته گذشته خبر داد و افزود: هوشمندسازی و انسداد مرزها از اولویتهای جدی مرزبانی کشور است.
وی گفت: یکی از تهدیدات جدی و سیاستهای استکبار جهانی، ورود سلاح و مهمات به داخل ایران، بهویژه از مرزهای غرب، شمال غرب و جنوب شرق است و مقابله با این معضل در اولویت مأموریتهای مرزبانی قرار دارد.
فرمانده مرزبانی فراجا افزود: تلاش مرزبانی این است که با این تهدید در نقطه صفر مرزی مقابله کند که در این زمینه با اشراف اطلاعاتی، همکاری نیروهای مسلح و حمایت دستگاههای قضایی و اطلاعاتی، اقدامات مؤثری انجام شده است.
سردار جاویدان با تأکید بر اینکه شرایط جنگی موجب فراموش شدن مأموریتهای اصلی مرزبانی نشده است، گفت: مقابله با مواد مخدر، انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت و احشام و جلوگیری از ورود متجاوزان مرزی همچنان از اولویتهای مأموریتی ماست که با همکاری مجموعه انتظامی، مرزبانی و سایر نیروهای مسلح دنبال میشود.
وی همچنین از کشف بیش از ۱۰۰ هزار رأس دام قاچاق خبر داد.
فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه شرایط جنگی و تهدیدات موجود خللی در انجام مأموریتهای مرزبانی ایجاد نکرده است، گفت: امروز مرزهای کشور از امنیت مطلوبی برخوردارند و در جنوب شرق و غرب کشور نیز با وجود تهدیدات، امنیت مرزها حفظ شده است.
سردار جاویدان با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در کنترل و پایش مرزها گفت: خراسان جنوبی یکی از استانهای اولویتدار در این طرح است و در حال حاضر تمرکز بر اجرای زیرساختهای هوشمندسازی در این منطقه قرار دارد.
وی افزود: با تکمیل زیرساخت فیبر نوری در این محدوده، توسعه طرح به ترتیب در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی دنبال خواهد شد و همچنین در غرب کشور، استانهای کردستان و آذربایجان غربی با وجود شرایط سخت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه، در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.
هاشمی، استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به ضرورت تأمین زیرساختهای رفاهی و خدماتی پاسگاههای مرزی گفت: پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار با اولویت رفع مشکلات پاسگاههای مرزی از جمله در حوزه آب شرب و گاز انجام شده است.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی مرز استان افزود: براساس اعلام رئیس گمرک کشور، از مجموع ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان از مرزهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در سال گذشته، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سهم خراسان جنوبی بوده است.
هاشمی، نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر نقش مردممحوری و اندیشهمحوری پلیس در تأمین امنیت استان گفت: رویکرد مردممحور پلیس خراسان جنوبی در کنار همدلی و همراهی مسئولان و مردم، نقش مؤثری در حفظ امنیت و جلوگیری از بروز ناآرامیها در استان داشته است.
وی همچنین مرزنشینان را از ارکان مهم تأمین امنیت مرزها دانست و گفت: امنیت پایدار مرزهای خراسان جنوبی حاصل جانفشانی نیروهای مرزبانی و همراهی و مشارکت مرزنشینانی است که در کنار این نیروها برای حفاظت از مرزهای کشور تلاش میکنند.
سرهنگ خسروی، فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی، نیز گفت: بومی بودن و شناخت ظرفیتها و مسائل استان، مسئولیت ما را برای خدمترسانی و تأمین امنیت مرزها دوچندان میکند.
در این آئین سرهنگ مراد خسروی به عنوان فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی معرفی و از خدمات سردار جواد رفیعی فرمانده قبلی قدردانی شد.
همچنین در این مراسم از کتاب ۷ راهبرد تحول آفرین در حوزه مرز که به همت دفتر تحقیقات مرزبانی خراسان جنوبی تهیه شده است رونمایی شد.