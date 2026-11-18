مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: ارزیابی محصولات غذایی باید بر پایه معیار‌های علمی، ترکیبات و ارزش تغذیه‌ای هر محصول و با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،عبدالعظیم بهفر با اشاره به برنامه سازمان غذا و دارو برای اجرای دستورالعمل ارزش افزوده از سال آینده اظهار کرد: پیگیری‌های مربوط به این موضوع در سال جاری نیز با همکاری بخش‌های مرتبط و مطابق روال گذشته انجام می‌شود، اما ضروری است از هم‌اکنون زمینه اجرای دقیق‌تر دستورالعمل در سال آینده فراهم شود.

وی افزود: برای تشخیص آسیب‌رسان بودن محصولات و تعیین شمول آنها در ضوابط ارزش افزوده، شاخص‌ها و شرایط مشخصی در نظر گرفته شده است؛ با این حال، لازم است معیار‌های این دستورالعمل با مشارکت انجمن‌های تخصصی و فعالان صنعت بررسی و درباره آنها به جمع‌بندی کارشناسی برسیم.

بهفر با تأکید بر اینکه نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان یا گروه محصول درباره آسیب‌رسان بودن آن قضاوت کرد، تصریح کرد: ترکیبات، فرمولاسیون، ارزش تغذیه‌ای و میزان تأمین درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌های مورد نیاز جامعه از جمله عواملی است که باید در ارزیابی هر محصول مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت صنایع غذایی برای اصلاح فرمولاسیون محصولات گفت: تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های نوین فرآوری، برخی ترکیبات مورد استفاده در محصولات را کاهش دهند و در عین حال کیفیت و ارزش تغذیه‌ای آنها را حفظ یا ارتقا دهند. برای نمونه، در برخی گروه‌های غذایی امکان کاهش روغن مصرفی در فرآیند تولید وجود دارد و روش‌های جدید فرآوری نیز می‌تواند نیاز به برخی نگهدارنده‌ها یا تثبیت‌کننده‌های رنگ را کاهش دهد.

وی ادامه داد: شرایط واقعی تولید و میزان نظارت‌پذیری محصولات نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود. فرآورده‌هایی که در واحد‌های صنعتی، با فرمولاسیون مشخص و تحت نظارت تولید می‌شوند، از نظر قابلیت ردیابی و کنترل شرایط تولید با محصولات کارگاهی و تولیدات فاقد امکان ردیابی یکسان نیستند و این تفاوت باید در بررسی‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

بهفر همچنین بر ضرورت اتکا به مطالعات و پژوهش‌های معتبر تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره ارزش تغذیه‌ای یا آسیب‌رسان بودن محصولات باید بر اساس داده‌ها و روش‌های علمی قابل اتکا انجام شود و نتایج پژوهش‌ها نیز از نظر روش‌شناسی و اعتبار علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو مشارکت انجمن‌های تخصصی و فعالان صنعت را در بررسی شاخص‌ها و اصلاح احتمالی فرمولاسیون محصولات مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: این همکاری می‌تواند به تدوین ضوابطی دقیق‌تر و اجرایی‌تر کمک کند؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، ظرفیت تولید و امکان اصلاح فرآیند‌ها در صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار گیرد.