«قدم‌های رنگین» از مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها»، «دیار ماندگار» و «قدرت طبیعت»، از شبکه‌های دو، مستند و چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست‌وششمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به جهان هنری استاد آذر نجیبی، طراح و هنرمند رودوزی سنتی می‌پردازد، هنرمندی که نقوش سوزن‌دوزی اقوام ایرانی را به طراحی کفش و پوشاک آورده است.

آذر نجیبی، طراح و هنرمند رودوزی سنتی، «قدم‌هایت را رنگی کن» را رویکرد و شعار کار خود می‌داند و می‌گوید در طراحی کفش‌های مردانه تلاش کرده است رنگ، طرح و نقش ایرانی را با نگاهی ساختارشکن و با الهام از سوزن‌دوزی‌های اصیل ایرانی به کار بگیرد. به باور او، پوشش اقوام ایرانی بی‌بدیل، رنگارنگ و سرشار از نماد و نشان است و می‌تواند دستمایه طراحی مد و لباس، حتی در حوزه کفش، قرار گیرد.

به گفته نجیبی، در کفش‌های مردانه سوزن‌دوزی‌هایی با اشکال هندسی به کار رفته است، در حالی که طراحی کفش‌های زنانه از نقوش سوزن‌دوزی ترکمن با گل‌های درشت بهره برده است. او به‌تازگی با گروه‌های کنسرت موسیقی نیز همکاری کرده و لباس‌هایی برای اجرا‌های خارج از کشور طراحی کرده است تا پوشش اقوام ایرانی در این اجرا‌ها معرفی شود.

مستند «قدم‌های رنگین» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی آشا محرابی، امشب ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو پخش و دوشنبه ۲ آذر ساعت ۱۵:۳۰ و سه‌شنبه ۳ آذر ساعت ۴:۰۰ بامداد، بازپخش می شود.

مستند «دیار ماندگار» با معرفی شهر شیروان و ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، طبیعی، فرهنگی و اقتصادی این شهر، امروز از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مجموعه مستند با هدف معرفی ظرفیت‌های شهر‌های مختلف کشور، در هر قسمت به بررسی موقعیت جغرافیایی، پیشینه تاریخی، بنا‌های تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، اماکن مذهبی، صنایع دستی، اشتغال، مردم‌شناسی، فضا‌های شهری، مراکز رفاهی و ظرفیت‌های کشاورزی می‌پردازد.

این مجموعه در این قسمت، شهر شیروان را معرفی می‌کند.

«دیار ماندگار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیر مزرعتی، ساعت ۱۸:۳۰ پخش و فردا ۸:۳۰، بازپخش می شود.

مستند جدید ۶ قسمتی «قدرت طبیعت» محصول سال ۲۰۲۶ انگلستان، در قالب برنامه «چهارسوی علم» از ۳۰ آبان از شبکه چهار، پخش می شود.

«قدرت طبیعت» نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی، چگونه زندگی حیوانات را دگرگون کرده است. از سیل و توفان گرفته تا گرمای شدید، خشکسالی و ذوب یخ‌ها، حیوانات برای بقا به سازگاری‌های شگفت‌انگیزی متوسل می‌شوند.

این مستند روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهار سوی علم» پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ صبح بازپخش می شود.