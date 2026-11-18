به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی پایدار در اغلب نقاط استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها بویژه طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در شهر‌های بزرگ و صنعتی و احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و ارتفاعات استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواخر روز پنجشنبه ارتفاعات و مناطق شمال و شمال شرق تحت تاثیر عبور ریز موج‌هایی قرار خواهند گرفت که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های پراکنده و رعد وبرق دراین مناطق خواهد شد. از اواخر وقت فردا تا روز شنبه شمال خلیج فارس در برخی ساعات مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰ و ایذه با دمای ۸.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز (فرودگاه) ۲۸.۵ و ۱۲.۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است.