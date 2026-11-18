سریال ۳۰ قسمتی «امیدوارها» به‌عنوان یکی از فاخرترین تولیدات استانی رسانه ملی، با حضور آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مسئولان، هنرمندان و عوامل تولید، در صداوسیمای مرکز یزد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سریال ۳۰ قسمتی «امیدوارها» به‌عنوان یکی از فاخرترین تولیدات استانی رسانه ملی، با حضور آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان وامام جمعه یزد و جمعی از مسئولان، هنرمندان و عوامل تولید، در صداوسیمای مرکز یزد رونمایی شد.

سریال تلویزیونی «امیدوارها» که از ۲۴ آبان‌ماه پخش آن از شبکه یک سیما آغاز شده است، محصول شبکه یزد و به سفارش اداره‌کل سیمای استان‌ها تولید شده است.

این مجموعه ۳۰ قسمتی با محوریت موضوعاتی همچون جوانی جمعیت و فرزندآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی ساخته شده و در شمار آثار فاخر و شاخص تولیدات صداوسیمای استان یزد قرار می‌گیرد.

در تولید این سریال که طی هشت ماه تصویربرداری شده، ۱۸۶ بازیگر به ایفای نقش پرداخته‌اند و بخش قابل توجهی از بازیگران و عوامل تولید آن را هنرمندان بومی استان یزد تشکیل می‌دهند.

بر اساس جدول پخش، سریال «امیدوارها» روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. همچنین مخاطبان شبکه یزد می‌توانند این مجموعه را روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه دنبال کنند.

در آیین رونمایی از این سریال، جمعی از مسئولان استانی، برنامه‌سازان، بازیگران و عوامل تولید مجموعه نیز حضور داشتند.