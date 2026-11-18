مدیرکل آموزش‌ و پرورش سیستان و بلوچستان، بر ضرورت غنی‌سازی کتابخانه‌های مدارس و ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی با اشاره به نقش مؤثر کتاب و کتابخوانی در تکمیل فرایند آموزش گفت: برنامه درسی به‌تنهایی پاسخگوی تمامی نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان نیست و مطالعه مستمر و انس با کتاب، نقش مهمی در افزایش گنجینه واژگان، تقویت توانمندی‌های زبانی و ارتقای سطح آگاهی آنان دارد.

وی با بیان اینکه گاه یک کتاب می‌تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد، افزود: آشنایی دانش‌آموزان با دنیای کتاب از سنین پایین و فراهم‌کردن فرصت دسترسی به منابع مطالعاتی متنوع، زمینه‌ساز رشد فکری، شکوفایی استعداد‌ها و پرورش نسلی آگاه و توانمند خواهد بود.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی مدارس در این استان، غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های مدرسه‌ای به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار را از اولویت‌های جدی این مجموعه دانست و بر پیگیری این موضوع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی تأکید کرد.