

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، از میان شرکت‌های بزرگ فناوری، Alibaba تنها شرکتی بوده که تا زمان انتشار گزارش به پیمان داوطلبانه Antalya AI Pledge در نشست اقلیمی COP۳۱ پیوسته است.



این پیمان در زمان آغاز، ۹۰ تأییدیه داشت که ۹ مورد آن متعلق به کشور‌ها بود.



شرکت‌هایی مانند Google، Microsoft، Meta و Nvidia در فهرست امضاکنندگان گزارش‌شده نبودند. Amazon نیز از اظهارنظر درباره پیمان خودداری کرد و به اهداف زیست‌محیطی مستقل خود اشاره کرد.

پیمان با همکاری ریاست COP۳۱ و اتحادیه بین‌المللی مخابرات تدوین شده و چهار محور دارد: استفاده از انرژی کم‌کربن در زیرساخت هوش مصنوعی، افزایش بهره‌وری انرژی و آب، سنجش و گزارش اثرات زیست‌محیطی و حمایت از توسعه زیرساخت در کشور‌های در حال توسعه. این پیمان داوطلبانه است و قرار است پیشرفت آن تا سال ۲۰۳۰ به‌صورت سالانه بررسی شود.