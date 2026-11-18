معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از بازفعال‌سازی ۶۰۰ تا ۷۰۰ معدن در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: طرح احیای معادن با هدف رفع موانع فعالیت واحد‌های معدنی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وجیه‌الله جعفری در حاشیه نشست شورای عالی معادن کشور در قزوین، با اشاره به وجود حدود ۱۳ هزار معدن در کشور گفت: بیش از نیمی از معادن از نظر آماری غیرفعال هستند، اما همه این معادن تعطیل نیستند و برخی به دلایلی مانند فصلی بودن فعالیت یا شرایط خاص بهره‌برداری در این گروه قرار می‌گیرند.

وی افزود: در قالب طرح احیای معادن، ظرفیت بازگشت معادن غیرفعال به فعالیت بررسی می‌شود و برای رفع موانع پیش روی آنها، راهکار‌هایی مانند تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذار، تأمین نقدینگی و ماشین‌آلات با استفاده از ظرفیت صندوق بیمه در نظر گرفته شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: تاکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ معدن در سال‌های گذشته با اجرای این طرح به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

جعفری با اشاره به اینکه همه معادن غیرفعال امکان بازگشت به فعالیت ندارند، گفت: برخی معادن به دلیل پایان ذخایر، نداشتن بازار یا سایر محدودیت‌ها از چرخه فعالیت خارج می‌شوند و تعیین تکلیف آنها با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله منابع طبیعی، دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های شورای عالی معادن در استان قزوین اظهار کرد: در این سفر، مسائل ملی بخش معدن، مشکلات معدنی استان، موانع ارزی فعالان این حوزه و درخواست‌های بهره‌برداران در دستور کار قرار دارد.

جعفری افزود: با برگزاری میز خدمت و حضور مدیران تخصصی وزارت صمت، مسائل فعالان معدنی به‌صورت مستقیم بررسی می‌شود تا روند رسیدگی و تعیین تکلیف مشکلات آنها تسریع شود.

وی تأکید کرد: وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های مرتبط، رفع موانع سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه فعالیت دوباره معادن دارای ظرفیت را دنبال می‌کند.