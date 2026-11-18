مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برگزاری نخستین جشنواره ملی «حسینیه‌ها، خانه‌های شهید و مراکز فرهنگی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علیرضا فاطمیان‌پور، مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بر اساس سیاست‌های ریاست عالی بنیاد شهید، مردمی‌سازی فعالیت‌ها یکی از محور‌های اصلی مورد تأکید است. ما در بنیاد ابزار‌های ارزشمندی داریم که نیاز به بازتعریف و استفاده بیشتر دارند. از سال گذشته تلاش مضاعف کردیم تا پیوند میان این ابزار‌ها و مردم را تقویت کنیم.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود بنیاد شهید افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ حسینیه شهید، بیش از ۲۷۰ مرکز فرهنگی در گلزار‌های شهدا و حدود ۴۰ تا ۵۰ خانه شهید در سراسر کشور فعال هستند. برای اینکه فعالیت این مجموعه‌ها پیوسته‌تر و هدفمندتر شود، نخستین جشنواره ملی حسینیه‌ها، خانه‌های شهید و مراکز فرهنگی را امسال برگزار می‌کنیم.

فاطمیان‌پور در خصوص نحوه شرکت در این جشنواره و فرآیند انتخاب برگزیدگان افزود: مسئولان و متولیان این مجموعه‌ها می‌توانند از طریق لینک اختصاصی در سایت نوید شاهد و سایر پلتفرم‌های خبری، اطلاعات جامع خود را شامل نوع فعالیت‌ها، مخاطبان و برنامه‌های حوزه نوجوان و جوانان بارگذاری کنند. بازه زمانی بارگذاری اطلاعات از ۲۰ ماه جاری آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت، اطلاعات جمع‌آوری شده به استان‌ها ارسال می‌شود تا فرآیند راست‌آزمایی انجام شود. در نهایت، بر اساس امتیازات تعیین شده، ۳۰ مجموعه برگزیده انتخاب خواهند شد که شامل ۱۵ حسینیه شهید، ۱۰ مرکز فرهنگی و ۵ خانه شهید است.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید در پایان گفت: در اختتامیه این جشنواره که در اوایل دی‌ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، این ۳۰ مجموعه در یک اردوی دو روزه حضور خواهند داشت و از آنها تقدیر می‌شود. هدف ما از این جشنواره، نه تنها تقدیر، بلکه تشکیل کارگروه و انتقال تجربیات مجموعه‌های نوآور به سایر بخش‌ها است تا با ایجاد یک شبکه ویژه، فعالیت‌های ترویجی در حوزه ایثار و شهادت، به‌ویژه میان قشر جوان، گسترده‌تر و مستدام‌تر شود.