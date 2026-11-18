به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سردار حسن صنعتکاران در نشست خبری افزود: این برنامه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، رسانه‌ای، محرومیت‌زدایی، سازندگی و خدمت‌رسانی است.

وی گفت: از ۲۹ آبان تا چهارم آذر رویداد ملی راهیان نور شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور جمعی از مسئولان کشوری، خانواده‌های معظم شهدا، فعالان فرهنگی و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: تلاش می‌شود با حضور اصحاب رسانه داخلی و بین‌المللی، ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و مظلومیت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برای افکار عمومی تبیین شود و پیگیری‌های لازم برای آغاز روند قضایی مرتبط با این حادثه در دست اجراست.

سردار صنعتکاران افزود: برگزاری محفل انس با قرآن در جوار مزار شهدای دانش‌آموز میناب، اجلاسیه شهدای هنرمند و شب شعر بسیج از دیگر برنامه‌های شاخص این رویداد است.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: اجتماع بسیجیان در مصلا‌های نماز جمعه، یادواره شهدای فرهنگی در گلزار شهدای میناب، برنامه میقات صالحین، آغاز پویش باران آیه‌ها و گردهمایی ۳۰ هزار نفری شبکه مدیریتی و تربیتی صالحین از جمله برنامه‌های نخستین روز از هفته بسیج است.

سردار صنعتکاران گفت: برگزاری رزمایش مواسات و کمک به نیازمندان، خیابان خدمت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، میز‌های خدمت در میادین استان، اردوی جهادی و بهره‌برداری از طرح‌های سازندگی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی گفت: بیش از ۱۱ طرح در استان با اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومان در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد که هزاران تن از مردم هرمزگان از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان افزود: مرمت و بهسازی راه‌های روستایی، ساخت مدرسه، احیای قنوات، طرح‌های انتقال آب کشاورزی در شهرستان‌های رودان، میناب و حاجی‌آباد و بهره‌برداری از حدود ۱۱ کیلومتر راه روستایی در کوشا از دیگر طرح‌های مهم این هفته است.

وی همچنین از آغاز پویش کاشت یک میلیون نهال در هرمزگان خبر داد و گفت: این طرح در راستای مشارکت بسیجیان استان در پویش ملی کاشت یک میلیارد نهال اجرا می‌شود.

سردار صنعتکاران افزود: رونمایی از طرح محله‌محوری، آغاز رزمایش جهادگران فاطمی، تجلیل از جهادگران برتر، همایش مطالبه‌گران شهرستان میناب، تجلیل از بسیجیان نخبه و یادواره شهدای کارگر از برنامه‌های دوم آذر است.

وی توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه با مشارکت بانک مهر برای اشتغال‌آفرینی را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۸۵۰ صندوق قرض‌الحسنه در استان با مشارکت مردم فعال است.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان با اشاره به برنامه‌های حوزه رسانه و فضای مجازی افزود: رویداد تولید محتوای مردمی و رونمایی از سکوی متنا با هدف توسعه مشارکت مردم در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

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وی رونمایی از کتاب شهدای استان و دانش‌آموز میناب، برگزاری کارگاه شبکه و توانمندسازی مربیان و کنشگران فرهنگی و اجرای برنامه میدان هنر را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج اعلام کرد.

سردار صنعتکاران همچنین از اجرای بیش از ۶۳۰ گروه سرود بسیج در استان خبر داد و افزود: این گروه‌ها از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بسیج هستند.

وی گفت: همچنین یادواره شهدای دانش‌آموز با عنوان لاله‌های روشن در هزار و ۵۰۰ مدرسه، یادواره آبروی محله با مشارکت خانواده‌های معظم شهدا و برنامه‌های بزرگداشت شهدای شاخص استان از جمله شهید سید آذربادگان از شهدای جنگ ۱۲ روزه هم برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان با اشاره به برنامه پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، گفت: نمایش اقتدار جان‌فدایان ایران، گردهمایی بسیجیان، برگزاری ایستگاه‌های صلواتی، غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدای بسیجی و فراخوانی ظرفیت‌های رزمی پایگاه‌های بسیج از برنامه‌های این روز است.

از ۲۹ آبان تا ۵ آذر هفته بسیج نامگذاری شده است.