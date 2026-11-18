برنامه‌های هفته بسیج ، امسال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، قرآنی و خدمات رسانی در آباده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آباده گفت: برنامه‌های هفته بسیج با شعار "بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان" با هدف تقویت همدلی، نشاط اجتماعی، خدمت‌رسانی، مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ ایثار در این شهرستان از ۲۹ آبان ماه تا پنج آذر برگزار می‌شود.

سرهنگ رجبی افزود: پیاده‌روی خانوادگی، جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی، مسابقات قرآنی، یادواره شهدا و دیدار با خانواده آنان، میز خدمت، معاینه رایگان، نذر خون و نمایشگاه مشاغل خانگی از برنامه‌های هفته بسیج در آباده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.