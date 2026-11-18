ویژه برنامه هفته کتاب و کتابخوانی با محوریت تجلیل از مروجان کتاب مربیان برگزیده طرح‌های خلاق کتابخوانی و کودکان و نوجوانان برگزیده استان کرمانشاه برگزار شد.

تجلیل از مروجان کتاب، مربیان وطرح‌های خلاق کتابخوانی و کودکان و نوجوانان برگزیده کرمانشاه

تجلیل از مروجان کتاب، مربیان وطرح‌های خلاق کتابخوانی و کودکان و نوجوانان برگزیده کرمانشاه



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،ویژه برنامه هفته کتاب و کتابخوانی با محوریت تجلیل از مروجان کتاب مربیان برگزیده طرح‌های خلاق کتابخوانی و کودکان و نوجوانان برگزیده استان که بالاترین میزان مطالعه را داشته‌اند با حضور مسئولان استانی و ۴۰۰ دانش آموز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه برگزار شد.

به گفته ماشالله پروین مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در مراکز کانون استان در سال جاری ۳۱ طرح خلاق کتابخوانی اجرا شده که مربیان به واسطه این طرح‌های خلاق اعضای کانون را به مطالعه ترغیب نموده‌اند.

سی و چهارمین دوره هفته کتاب از ۲۳ تا ۳۰ آبان با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» در حال برگزاری است.