طرح غربالگری سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و شناسایی زودهنگام عوامل خطر در میان کارکنان صداوسیمای آبادان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در طرح غربالگری کارکنان صدا و سیمای آبادان، کارکنان با انجام معاینات و بررسی‌های اولیه پزشکی، از نظر وضعیت سلامت عمومی و شاخص‌های مرتبط با بیماری‌های شایع مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این برنامه با هدف شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی جسمی، افزایش آگاهی کارکنان درباره اهمیت مراقبت‌های بهداشتی و فراهم کردن زمینه پیگیری و درمان به‌موقع اجرا شده است.

توجه به سلامت نیروی انسانی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند سازمان، از اهداف اجرای این طرح است؛ اقدامی پیشگیرانه که می‌تواند ضمن کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها، به افزایش نشاط، سلامت و بهره‌وری کارکنان کمک کند.

شبکه آبادان هجدهمین شبکه است که این طرح در آن اجرایی می‌شود.

امروز همچنین از خدمات و همکاری اعضای دانشگاه علوم پزشکی آبادان در این طرح، با اهدای لوح‌های سپاس، قدردانی شد.