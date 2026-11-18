معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام و جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان، از اجرای حدود هزار برنامه با محوریت ترویج فرهنگ بسیجی و خدمت‌رسانی به مردم در هفته بسیج خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، امروز در نشست گرامیداشت هفته بسیج گفت: امام خمینی (ره) بسیج را مدرسه عشق، لشکر مخلص خدا و میقات پابرهنگان خواندند و مقام معظم رهبری نیز دو پایه اصلی فرهنگ بسیج را خداباوری و خودباوری دانسته‌اند.

وی با اشاره به فراگیری بسیج افزود: ۸۵ هزار شهید بسیجی از اقشار، اقوام و مذاهب مختلف تقدیم انقلاب شده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده فراگیری این نهاد مردمی است.

صالحیان با تأکید بر نقش بسیج در عرصه‌های مختلف گفت: از حوزه نظامی و امنیتی تا عرصه‌های علمی و کمک‌رسانی، هر جا بسیج وارد شده، بسیاری از مشکلات کشور حل شده است.

وی تقویت پیوند نسل جدید با فرهنگ بسیج، فضاسازی ادارات و سطح شهر، برگزاری تجمعات شبانه، تکریم خانواده‌های شهدای بسیجی، برنامه‌های گفت‌وگومحور دانشگاهی و برپایی میز خدمت محله‌محور را از برنامه‌های مورد تأکید هفته بسیج برشمرد و شعار امسال را «بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» اعلام کرد.

سردار «قدرت‌الله کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلامدر این نشست گفت: حدود هزار برنامه در هفته بسیج در سطح استان اجرا می‌شود و ادارات، محلات، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت در اجرای آن مشارکت دارند.

وی اعزام تیم‌های پزشکی و جهادی به مناطق محروم، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و افتتاح مخزن آب هزار مترمکعبی را از برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و افزود: پخش هفت شب برنامه ویژه از صداوسیما و برگزاری برنامه‌های شبانه در میدان مرکزی با حضور اقشار مختلف مردم نیز پیش‌بینی شده است.

سردار کریمیان تأکید کرد: بسیج همواره در کنار مردم و ادارات بوده و هر جا باری بر زمین مانده باشد، برای حل مشکلات وارد عمل می‌شود.