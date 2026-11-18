

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، محمدی گفت: این شبکه با پوشش گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی، از کودکان و نوجوانان تا سالمندان، زمینه دسترسی اقشار گوناگون به منابع مطالعاتی و خدمات متنوع را فراهم آورده است.

وی محافل ادبی، مسابقات کتاب‌خوانی و کارگاه‌های مهارت‌آموزی را بخشی از فعالیت‌های این مراکز عنوان کرد و افزود: کتابخانه‌ها در کنار مأموریت آموزشی و اطلاع‌رسانی، هنگام بروز بحران نیز می‌توانند با افزایش آگاهی عمومی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند.

بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه هم، ترویج مطالعه را از عوامل مؤثر در توسعه پایدار دانست و افزود: انس با کتاب می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی نسل جوان کمک کند.