مشکل اصلی در حوزه حامل‌های انرژی مربوط به تامین گاز است؛ اما سایر حامل‌ها نیز با گاز در ارتباط مستقیم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، وزیر کشور در چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهر‌ها در قزوین گفت: صرفه‌جویی در همه حوزه‌ها به پایداری شبکه گاز کمک می‌کند.

اسکندر مومنی با اشاره به موضوع بازیافت انرژی افزود: این ایده به تجاری سازی رسیده و کمک قابل توجهی به حل مسئله انرژی خواهد کرد.

وی با برشمردن برخی اقدامات ضروری در حوزه صرفه‌جویی اضافه کرد: تعویض لامپ‌ها تا ۵۰ درصد کاهش مصرف برق به دنبال دارد؛ همچنین گازسوز کردن خودرو‌های شهرداری در این زمینه تا حد زیادی موثر است به نحوی که امسال ۱۹ هزار خودرو گازسوز شده است.

وزیر کشور بر استفاده از ظرفیت خانواده‌ها، مدارس و شبکه‌های محلی در مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: الگوی محلات، در دسترس‌ترین اقدام برای مردمی سازی مدیریت مصرف است.

مومنی درباره دورکاری کارکنان دولت هم گفت: دستگاه‌هایی که نیروی کار مازاد دارند در اولویت دورکاری هستند.