\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u062a \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0628\u0647\u0633\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0628\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06a9\u0645\u062a\u0631\u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0637\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u06f3 \u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0646\u06cc \u06f4\u06f0 \u062a\u0627 \u06f6\u06f9 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0647\u062f.\n\n \n