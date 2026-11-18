در نخستین دوره از مسابقات مجازی کاراته (رشته کاتا) قهرمانی کشور در سبک شیتوریو سی فوکان، نمایندگان مازندران با ثبت عملکردی درخشان، بر سکو‌های قهرمانی ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در نخستین دوره از مسابقات مجازی کاراته (رشته کاتا) قهرمانی کشور در سبک شیتوریو سی فوکان، نمایندگان مازندران با ثبت عملکردی درخشان، بر سکو‌های قهرمانی ایستادند. این مسابقات که با حضور ۶۰۰ شرکت‌کننده از ۱۸ استان کشور و به میزبانی تهران برگزار شد، شاهد تسلط کامل ورزشکاران مازندرانی بر عناوین اصلی بود.

در این رویداد ملی، باشگاه شهدای جهاد ساری با کسب مجموعه‌ای از مدال‌ها، نگاه‌ها را به خود خیره کرد. ورزشکاران مازندرانی موفق شدند مجموعاً ۱۲ نشان طلا، ۷ نشان نقره و ۲ نشان برنز را به کارنامه خود اضافه کنند که نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی و توانمندی این قهرمانان است.

بخش پسران قهرمانان طلا: امین خانلری، طا‌ها مشمولی، یاسین احدی، امیر طا‌ها مسلمی، سید علی حسینی و محمد پارسا پیام.

بخش دختران قهرمانان طلا: سنا مشمولی، ثمین خانلری، سلنا حسن خانی، سیده کوثر حسینی، ریحانه یوسفی و راحیل محسنی.

بخش نقره : محمد امین سلمان تبار، تسنیم حبیب‌پور، الینا گرجی‌نژاد، حسام احدی، آیلار اعتمادی، فاطمه زهرا خان محمدی و سامیار شکوهی.

بخش برنز سید عباس حسینی.