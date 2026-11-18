قیمت شیرخام و وضعیت تامین نهاده‌های دامی و میوه شب عید در نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالا‌های اساسی بررسی شد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وهفتمین نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالا‌های اساسی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی و مدیران بخش‌های ذیربط برگزار و موضوعاتی از جمله قیمت شیر خام، وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و نحوه تنظیم بازار میوه شب عید مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست شماری از فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف مشکلات و پیشنهادات خود را با محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی و محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در میان گذاشتند.

همچنین آخرین تغییرات بازار‌های داخلی محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ضرورت و نحوه تنظیم بازار میوه شب عید و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی مدیریت عرضه این محصول در آستانه سال نو نیز در دستور کار کارگروه قرار داشت.