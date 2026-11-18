معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از مدل‌سازی یک میلیون برنامه احتمالی زلزله در پایتخت خبر داد و گفت: در این مطالعات، آثار برنامه های مختلف بر ساختمان‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های حیاتی شهر از جمله شبکه‌های آب، برق و گاز بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی شریفی در نشست تخصصی «مدیریت هوشمند و یکپارچه حوادث و بحران‌های شهری» در حاشیه نمایشگاه سیتکس در برج میلاد تهران، با تشریح فرایند ارزیابی خطر و آسیب‌پذیری‌های پایتخت گفت: ارزیابی خطر بر اساس دو مؤلفه اصلی مخاطره و آسیب‌پذیری انجام می‌شود و علاوه بر شناسایی عوامل ایجادکننده حادثه، باید میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و جامعه نیز بررسی شود.

وی با اشاره به شناسایی ۱۸ مخاطره اولویت‌دار در تهران افزود: زلزله، سیل، فرونشست زمین، زمین‌لغزش، کم‌آبی، طوفان، گردوغبار و جنگ از جمله مخاطرات مورد بررسی هستند که زلزله به دلیل ظرفیت بالای ایجاد تلفات و خسارات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

شریفی ادامه داد: با توجه به اینکه زمان و شدت دقیق وقوع زلزله قابل پیش‌بینی قطعی نیست، از روش‌های احتمالاتی و فناوری‌های نوین برای مدل‌سازی برنامه های مختلف استفاده کرده‌ایم. در همین راستا، یک میلیون برنامه احتمالی زلزله برای تهران مدل‌سازی شده است.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی اطلاعات شهری تصریح کرد: انجام این مطالعات به داده‌های دقیق و گسترده نیاز دارد و به همین دلیل، اطلاعات ساختمانی و زیرساختی شهر نیز برای افزایش دقت ارزیابی خطر به‌روزرسانی شده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی ریسک باید تا مقیاس محله و بلوک‌های ساختمانی انجام شود، گفت: تهران دارای ۱۲۴ ناحیه و ۳۵۸ محله است و برنامه‌ریزی برای کاهش خطر باید متناسب با شرایط هر محدوده صورت گیرد تا نتایج مطالعات به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند.

شناسایی ۴۲ نقطه گلوگاهی در شبکه انتقال آب‌های سطحی تهران

شریفی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالعات پهنه‌بندی خطر سیلاب اشاره کرد و گفت: نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل، وضع محله‌های مختلف تهران را مشخص می‌کنند و می‌توانند مبنای برنامه‌ریزی برای مدیریت سیلاب و جانمایی تجهیزات امدادی باشند.

وی با اشاره به وجود حدود ۵۵۰ کیلومتر کانال و تونل زیرزمینی انتقال آب‌های سطحی در تهران افزود: در برخی نقاط، مشکلاتی مانند تداخل تأسیسات زیرساختی، انسداد مسیر کانال‌ها و تجمع زباله می‌تواند جریان آب را مختل کند. در همین زمینه، حدود ۴۲ نقطه گلوگاهی در شبکه انتقال آب‌های سطحی شناسایی شده که رفع مشکلات آن‌ها برای کاهش خطر سیلاب ضروری است.



تهیه نقشه‌های ریسک شهری بر اساس میزان آسیب‌پذیری محله‌ها



رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حاشیه نمایشگاه سیتکس در برج میلاد گفت:تهران برای هدایت و عبور ایمن سیلاب به حدود ۷۰۰ کیلومتر کانال و تونل زیرزمینی انتقال آب‌های سطحی نیاز دارد که تاکنون بیش از ۵۵۰ کیلومتر آن تکمیل شده است.



علی نصیری، افزود:حدود ۴۲ نقطه گلوگاهی در شبکه انتقال آب‌های سطحی شناسایی شده که رفع مشکلات آن‌ها برای کاهش خطر سیلاب ضروری است.

وی افزود: ۸ مخاطره اصلی شهر تهران، شامل زلزله، سیل، طوفان، فرونشست زمین، فروریزش زمین، آتش‌سوزی، زمین‌لغزش و مواد خطرناک، به تفکیک محله‌ها شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه سه اصل پیشگیری و اقدام پیش‌دستانه، تصمیم‌گیری مبتنی بر علم و داده و مشارکت مردم از الزامات مدیریت بحران است.، گفت:مردم باید آموزش ببینند و در کنار دستگاه‌های مسئول، نقش فعالی در پیشگیری و مدیریت حوادث داشته باشند.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت:مدیریت بحران شهری باید از واکنش پس از حادثه به پیشگیری و کاهش ریسک تغییر کند.

وی یاد آور شد:در تهیه نقشه‌های ریسک، عواملی همچون کیفیت ساخت‌وساز، شرایط اقتصادی و اجتماعی، آگاهی مردم، وضع معابر، دسترسی نیروهای امدادی و زیرساخت‌های شهری باید به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.





