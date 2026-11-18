به علت افزایش سرعت باد و مواج شدن دریا، اداره کل هواشناسی هرمزگان هشدار سطح زرد دریایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از صبح فردا پنجشنبه تا اواخر وقت شنبه ۳۰ آبان، افزایش و گذر ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از ظهر جمعه نیز سرعت باد‌های جنوب غربی - شمالی غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز به ۴۰ کیلومتر برساعت و ارتفاع امواج به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی گفت: در این مدت دریا بویژه در محدوده جزایر کیش و لاوان و فراساحل غربی مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: احتمال اختلال در رفت و آمد‌ها و فعالیت‌های دریایی، آسیب به شناور‌ها بویژه سبک و صیادی، قفس‌های پرورش ماهی و پاره شدن تور‌های صیادی وجود دارد.

حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت آمد شناور‌های سبک و صیادی، فعالیت‌های تفریحی و شنا در خلیج فارس و تنگه هرمز خودداری و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن دیگر شناور‌ها به استان‌های خوزستان، بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس در نظر گرفته شود.