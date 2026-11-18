به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس نامه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، روغن موتور بنزینی مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور از شمول قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده و تولیدکنندگان می‌توانند افزایش قیمت محصولات خود را در چارچوب ضوابط قانونی اعمال کنند.

در این نامه که خطاب به مدیران عامل شرکت‌های نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول صادر شده، آمده است که مطابق تصمیمات اتخاذشده در انجمن، افزایش قیمت محصولات روغن موتور بنزینی در چارچوب قواعد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و با نرخ‌های اعلام‌شده در ملاک مصوب اعمال خواهد شد.

همچنین مقرر شده است مراتب برای استحضار و اطلاع‌رسانی به سازمان حمایت ارسال شود.

اگرچه این نامه از خروج روغن موتور بنزینی از نظام قیمت‌گذاری تثبیتی خبر می‌دهد، اما در متن آن درصد مشخصی برای افزایش قیمت یا جدول نرخ‌های جدید اعلام نشده است.

بر این اساس، میزان افزایش قیمت محصولات شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور هنوز از این سند قابل تعیین نیست و باید منتظر اعلام نرخ‌های جدید از سوی تولیدکنندگان بود.

گفتنی است این نامه صرفاً به روغن موتور بنزینی اشاره دارد و نمی‌توان خروج سایر روانکار‌ها از قیمت‌گذاری تثبیتی را بر اساس آن تأیید کرد.