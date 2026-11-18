در راستای سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای هویت‌بخشی به فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی و با هدف ایجاد رویه‌ای واحد در طراحی و اجرای عناصر هویتی مدارس، راهنمای اجرای نقشه و پرچم جمهوری اسلامی ایران، تدوین و جهت اجرا به ادارات‌کل نوسازی مدارس استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، تعلق سرزمینی و انسجام ملی در فضا‌های آموزشی، راهنمای اجرای نقشه و پرچم جمهوری اسلامی ایران به ادارات‌ کل نوسازی مدارس استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن پیش‌بینی، تأمین و نصب این نماد‌های هویت‌بخش در تمامی پروژه‌های جدیدالاحداث، از مرحله طراحی تا تکمیل و تحویل مدارس در دستور کار قرار گرفت.

راهنمای اجرای نقشه و پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس این سازمان به ادارات‌کل نوسازی مدارس استان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغ، مدیران‌کل نوسازی مدارس استان‌ها موظفند جانمایی، تأمین و نصب نقشه‌های آموزشی و هویتی و پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران را در فرایند اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی کنند تا مدارس در زمان تحویل، از این نماد‌ها برخوردار و آماده بهره‌برداری باشند.

مطابق راهنمای ابلاغی، نقشه ایران با دو کارکرد آموزشی در کلاس‌های درس و هویت‌بخشی در ورودی و فضا‌های عمومی مدارس پیش‌بینی شده است.

همچنین نصب نقشه استان و شهرستان محل استقرار مدرسه با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی هر منطقه، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با سرزمین و محل زندگی خود را فراهم می‌کند.

نصب دو پرچم رسمی در ورودی اصلی مدرسه و پیش‌بینی پرچم اصلی در محوطه مدارس دارای فضای مناسب، از دیگر محور‌های این راهنما است که باید با رعایت استاندارد‌های رسمی، الزامات ایمنی و تناسب با معماری مدرسه اجرا شود.

در این دستورالعمل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و ابتکارات خلاقانه استان‌ها در چارچوب ضوابط فنی و آموزشی نیز مورد تأکید قرار گرفته است تا عناصر هویت‌بخش، متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و جغرافیایی هر منطقه، در محیط مدارس جلوه‌ای ماندگار داشته باشند.

در ابلاغیه رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور بر نظارت بر حسن اجرای این راهنما و ارسال گزارش اقدامات و پیشرفت کار به معاونت فنی و نظارت سازمان تأکید شده است؛ رویکردی که در آن، هویت‌بخشی فرهنگی و تربیتی در کنار ساخت، توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی، به یکی از الزامات تحویل مدارس نوساز تبدیل می‌شود.