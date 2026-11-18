رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: از افزایش محصولات کشاورزی استان خبر داد و با اشاره به لزوم تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت محصولات گفت: با تکمیل صنعت فرآوری، صادرات خرمای استان افزایش بیشتری خواهد یافت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، خورشید گزدرازی در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته با تأکید بر ظرفیت‌های بالای صنعت خرمای کشور، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت بسته‌بندی، نشان تجاری و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را از الزامات توسعه صادرات این محصول دانست و ابراز امیدواری کرد حجم صادرات خرما در سال آینده با ارزش‌افزوده بیشتری افزایش یابد.

وی با اشاره به گشایش هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته و تبیین ظرفیت‌های گسترده این صنعت اظهار کرد: صنعت خرمای ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و معتقدیم خرما تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از صنعت، تاریخ و فرهنگ تعداد قابل‌توجهی از مردم ایران به شمار می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه خرما را می‌توان گنجینه زندگی دانست، افزود: باید با نگاهی نوآورانه به دنبال مسیر‌هایی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این محصول پرمزیت باشیم و زمینه را برای ارتقای جایگاه آن در بازار‌های داخلی و بین‌المللی فراهم کنیم؛ بر همین اساس نیز شعار نمایشگاه امسال را با تمرکز بر نوآوری و تلاش برای ارتقای بهره‌وری انتخاب کردیم.

وی افزایش درآمد حاصل از تولید خرما را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت: هدف اتاق بازرگانی بوشهر، برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره ارزش خرما و حرکت از تولید محصول خام به سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر است.

گزدرازی توسعه صادرات خرما را نیازمند ارتقای کیفیت بسته‌بندی، تقویت نشان تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های تولید، بسته‌بندی و صادرات دانست و تصریح کرد: استفاده از دانش و فناوری‌های جدید می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کیفیت محصولات و حضور مؤثرتر خرمای ایران در بازار‌های جهانی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر رفع موانع محیط کسب‌وکار را از دیگر اهداف مهم در مسیر توسعه صنعت خرما برشمرد و تصریح کرد: برای تحقق ظرفیت‌های موجود در این صنعت، باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برطرف شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با شرایط مناسب‌تری در بازار‌های بین‌المللی فعالیت کنند.

وی از افزایش محصولات کشاورزی استان بوشهر خبر داد و با اشاره به جایگاه استان در تولید محصول خرما تصریح کرد: صادرات خرما استان بوشهر با توجه به کیفیت بالای محصول افزایش یافته و با تکمیل صنعت فرآوری صادرات آن افزایش بیشتری خواهد یافت.

گزدرازی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری این اهداف، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت محصولات، در سال آینده شاهد افزایش حجم صادرات خرمای ایران همراه با ارزش‌افزوده بیشتر باشیم.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته با حضور ۵۵ شرکت از ۱۰ استان کشور از ۲۶ تا ۲۹ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر دائر است.