پخش زنده
امروز: -
دهمین جشنواره تلویزیونی مستند برای ارسال آثار فراخوان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاقهمندان میتوانند از ۲۷ آبان تا ۲۰ آذر، با مراجعه به سایت جشنواره، آثار خود را در بخشهای مختلف این رویداد ثبت و ارسال کنند.
دهمین جشنواره تلویزیونی مستند در چهار بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مصادیق مستند» و همچنین بخش ویژه «تولید ملی؛ ایستادگی در خط تولید» برگزار میشود.
علاقهمندان برای مطالعه متن کامل فراخوان، شرایط ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت دهمین جشنواره تلویزیونی مستند به نشانی www.festdoctv.ir مراجعه کنند و اخبار و اطلاعات جشنواره را از صفحه آن در شبکههای اجتماعی با نشانی festdoctv.ir@ دنبال کنند.
دهمین جشنواره تلویزیونی مستند به دبیری حسین زارعزاده، مدیر شبکه مستندبرگزار می شود.