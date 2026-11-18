به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۷ آبان تا ۲۰ آذر، با مراجعه به سایت جشنواره، آثار خود را در بخش‌های مختلف این رویداد ثبت و ارسال کنند.

دهمین جشنواره تلویزیونی مستند در چهار بخش اصلی «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس مستند» و «مصادیق مستند» و همچنین بخش ویژه «تولید ملی؛ ایستادگی در خط تولید» برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای مطالعه متن کامل فراخوان، شرایط ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دهمین جشنواره تلویزیونی مستند به نشانی www.festdoctv.ir مراجعه کنند و اخبار و اطلاعات جشنواره را از صفحه آن در شبکه‌های اجتماعی با نشانی festdoctv.ir@ دنبال کنند.

دهمین جشنواره تلویزیونی مستند به دبیری حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستندبرگزار می شود.