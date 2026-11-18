معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد توسعه خوزستان، برای پیگیری ۶ محور اولویت‌دار توسعه استان، به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول یک ماه مهلت داد تا گزارش اقدامات خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد توسعه خوزستان، برای پیگیری ۶ محور اولویت‌دار توسعه استان، به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول یک ماه مهلت داد تا گزارش اقدامات خود را ارائه کنند.

در این نشست به ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان اقتصادی و اجرایی، مسائل صنعتی، زیرساختی و اقتصادی خوزستان بررسی و محور‌های اولویت‌دار توسعه استان تعیین شد.

بازسازی صنایع آسیب‌دیده، توسعه بنادر، حمایت از صنایع پیشران، اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و حمایت از صنعت چوب، ۶ محور تعیین‌شده برای پیگیری دستگاه‌های مسئول است.

عارف با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی خوزستان، وضعیت توسعه استان را متناسب با توانمندی‌های آن ندانست و بر ضرورت رفع موانع تولید، تقویت زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

همچنین مقرر شد نشست بعدی ستاد توسعه خوزستان طی یک ماه آینده برگزار و گزارش عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در محور‌های تعیین‌شده بررسی شود.