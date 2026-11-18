رئیس انجمن صنایع خوراک آبزیان گفت: اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی جهت عملیاتی سازی ایده‌های نوین، نشان دهنده اشتیاق بخش خصوصی به استفاده از روش‌های جدید و فناورانه است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید موافق قدیری با بیان اینکه حفظ امینیت غذایی و تامین پایدار نیاز‌های کشور مستلزم بکارگیری روش‌های نوین و فناوری‌های جدید است، رویداد اینوفارم را نقطه عطفی در این مسیر توصیف کرد و گفت: تغییر شرایط اقتصادی و تولیدی و حتی سبک زندگی مردم به وضوح نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های سنتی برای تولید غذا و سایر نیاز‌های جامعه کافی و پاسخگو نیست و لازم است که با سرعت و تلاش بیشتری بکارگیری فناوری و روش‌های نوآورانه گسترش یابد.

رئیس انجمن صنایع خوراک آبزیان با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید با سرعت بیشتری فعال شوند، افزود: تامین نیاز‌های واقعی صنعت به ویژه در بخش تولید غذا بسیار ضروری است و نباید شرایطی برقرار باشد که دستاورد‌های پژوهشی در مرحله ایده یا تحقیق باقی بماند.

قدیری رویداد «اینوفارم» را فرصت ارزشمندی برای نزدیک کردن صاحبان فناوری به فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران خواند و گفت: در نخستین دوره این رویداد، بیش از ۳۰۰ ایده و طرح به دبیرخانه ارسال و بررسی شد که از میان آنها ۱۰ ایده و فناوری به‌عنوان طرح‌های برتر بخش مسابقات نوآوری انتخاب شدند.

قدیری افزود: همچنین ۵۶ طرح وارد فرآیند جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکار شدند. برگزاری جلسات مستقیم میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران یکی از بخش‌های اصلی این فرآیند بود تا طرح‌های فناورانه از مرحله معرفی فراتر رفته و امکان ورود به همکاری‌های اقتصادی را پیدا کنند.

رئیس انجمن صنایع خوراک آبزیان گفت: یکی از نتایج نخستین دوره این رویداد، اعلام آمادگی برای حدود هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های ارائه‌شده است که نشان دهنده اعتماد و اشتیاق بخش خصوصی به پیشرفت در این زمینه است.