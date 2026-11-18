بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مازندران با عنوان گام بیست و هشتم، روایت یک فرشته در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مازندران با عنوان گام بیست و هشتم، روایت یک فرشته در ساری برگزار شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در این همایش گفت: ۱۳۰۰ مدرسه آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم با مشارکت خیران مدرسه ساز کشور ساخت، بازسازی و تعمیر و تجهیز شد و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

حمیدرضاشاه حسینی با بیان اینکه یکی از ثمرات اقدامات خیرخواهانه این مجمع، مدال آوری دانش آموزان ایرانی در میادین علمی بین اللملی است ادامه داد: تحول آموزشی نیازمند ارتقای کیفیت مدیریتی و آموزشی درمدارس است که با ورود خیرین مدرسه ساز در این حوزه هم فراهم خواهد شد.

کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در این همایش با قدردانی از مجمع خیران مدرسه ساز از آنان به عنوان همراهانی نام برد که نه فقط در ساخت و تکمیل طرح‌های آموزشی در کنار آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند بلکه رسالت خود را در توسعه و تعالی فرهنگ ایرانی را هم آموزش می‌دهند.

استادیان مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس مازندران هم با اشاره به اینکه ۷۰ مدرسه در سال تحصیلی جدید به آموزش و پرورش استان تحویل داده شد تاکید کرد: ۶۰ درصد هزینه ساخت این تعداد مدارس را خیران مدرسه ساز مازندرانی تقبل کردند.

در این مراسم از والدین شهید امیرحسین رسولی، دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب نیز قدردانی و از کتاب بی تاب میناب هم رونمایی شد.