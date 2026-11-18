دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و سیره معرفتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایشان را از دلدادگان کتاب‌خوانی و مشوقان همیشگی ترویج فرهنگ مطالعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،در پیامی به مناسبت هفته کتاب بر ضرورت پاسداشت جایگاه کتاب در عصر تحولات فناوری و هوش مصنوعی تأکید کرد.

متن پیام خسروپناه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کتاب، یکی از ارزشمندترین دستاورد‌های تمدن بشری و میراث‌دار حکمت و خرد نسل‌هاست؛ سرچشمه‌ای ماندگار از آگاهی و معرفت که با گشودن افق‌های تازه پیش روی انسان، زمینه‌ساز رشد فکری، بالندگی علمی و تعالی فرهنگی جوامع است. نخستین فرمان آسمانی «اقْرَأْ» نیز گویای جایگاه بنیادین خواندن و دانایی در مسیر کمال انسان است.

برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را که با شعار ارزشمند «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» همراه است، به همه مؤلفان، محققان، مترجمان، ناشران، کتابداران، کتاب‌فروشان و تلاشگران عرصه تولید و ترویج کتاب صمیمانه تبریک می‌گویم و از مجاهدت علمی و فرهنگی آنان قدردانی می‌کنم؛ چه عزیزانی که در حوزه کتاب کودک و نوجوان قلم می‌زنند و چه پژوهشگرانی که در عرصه کتاب‌های بزرگسالان و آثار تخصصی دانشگاهی و حوزوی به تولید و نشر دانش اهتمام دارند. همچنین در این ایام، یاد و سیره معرفتی رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه‌الشریف) را که خود از دلدادگان کتابخوانی و از مشوقان جدی و همیشگی کتاب و کتاب‌خوانی بودند، گرامی می‌داریم.

در روزگار تحولات شتابان فناوری، گسترش فضای مجازی و ظهور هوش مصنوعی، باید بر این حقیقت تأکید کرد که هیچ‌یک از ابزار‌های نوین، جایگزین اصل مطالعه و انس عمیق با کتاب نخواهند شد. البته عرضه کتاب در قالب‌های الکترونیک و صوتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ارتباطی و فناوری، فرصت‌های ارزشمندی برای تسهیل دسترسی و گسترش ارتباط مردم با کتاب فراهم می‌آورد. توسعه ابزار‌های دیجیتال برای دسترسی به متون و میراث مکتوب، از جمله آثار ارزشمند زبان و ادبیات فارسی، نیز می‌تواند به حفظ و بازخوانی سرمایه‌های علمی و فرهنگی کشور کمک کند. این تحولات، نه به معنای پایان عصر کتاب، بلکه زمینه‌ای برای استمرار حیات و گسترش دامنه اثرگذاری آن است. کتاب همچنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های پرورش اندیشه، تعمیق معرفت و انتقال سرمایه‌های فکری و فرهنگی به نسل‌های آینده خواهد بود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تصویب «سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید»، بر اهمیت راهبردی نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه تأکید کرده است. تحقق این هدف، مستلزم توجه جدی به موانع اقتصادی و ساختاری در زنجیره تولید، نشر و دسترسی به کتاب است. امروز هزینه‌های سنگین تولید و انتشار، از یک‌سو فعالیت و انتشار آثار علمی و پژوهشی را برای بسیاری از ناشران دشوار و کم‌صرفه کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت کتاب، دسترسی دانشجویان، دانشگاهیان، حوزویان و دیگر علاقه‌مندان به مطالعه را با دشواری بیشتری مواجه ساخته است. شایسته است با اتخاذ تدابیر حمایتی و تسهیل‌گرانه، زمینه حمایت مؤثر از مؤلفان، پژوهشگران، ناشران و خوانندگان کتاب فراهم شود. در کنار حمایت از تولید و انتشار، معرفی و توزیع مؤثر آثار و فراهم‌کردن امکان دسترسی مخاطبان به کتاب نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

کتاب همچنین می‌تواند یکی از ابزار‌های مؤثر معرفی ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران به جهان باشد. حمایت از ترجمه و انتشار آثار ایرانی در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباط میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان دیگر کشورها، فرصتی ارزشمند برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و شناساندن میراث فکری و ادبی ایران است.

در این میان، توسعه و تقویت کتابخانه‌های عمومی و گسترش دسترسی عادلانه به منابع مطالعاتی، به‌ویژه در شهر‌ها و روستا‌های کشور، اقدامی ارزشمند و ضروری است که تلاش‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این زمینه شایسته قدردانی است. همچنین ساماندهی وضعیت مجوز‌های نشر و فعالیت دارندگان آن، با توجه به فعالیت واقعی ناشران و اقتضائات این عرصه، از ضرورت‌هایی است که انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با جدیت دنبال کند.

هفته کتاب و کتاب‌خوانی فرصتی برای تجدید عهد با فرهنگ دانایی و یادآوری مسئولیت مشترک همه نهاد‌های فرهنگی، علمی و آموزشی در گسترش این سرمایه ارزشمند است. بی‌تردید آینده علمی و فرهنگی کشور در گرو جامعه‌ای است که کتاب را نه صرفاً کالایی فرهنگی، بلکه ضرورتی برای اندیشیدن، آموختن و شناخت و حل مسائل خود بداند. بار دیگر از تمامی خدمتگزاران عرصه کتاب و نشر صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و توفیق روزافزون همگان را در مسیر اعتلای علم، فرهنگ و معرفت از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی