به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، پیمان جبلی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نادری، از صبر، ایثار و فداکاری خانواده این شهید تجلیل کرد و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان تاکید داشت.

رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در رویداد ملی «ایران‌جان» به خراسان‌شمالی سفر کرده است، در بدو ورود به بجنورد مورد استقبال بهمن نوری، استاندار خراسان‌شمالی، قرار گرفت.

در جریان این سفر استاندار و رییس سازمان صداوسیما با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه استانداری، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شهید نادری متولد فروردین‌ماه ۱۳۴۴ بود که از طریق بسیج به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و در ۱۸ سالگی در جریان عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دیدار با خانواده شهدا، فرصتی برای پاسداشت ایثار و فداکاری نسلی است که در دوران دفاع مقدس از جوانی و زندگی خود گذشتند تا امنیت و استقلال کشور حفظ شود.