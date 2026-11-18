به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی اصغر داداشی گفت: از ۱۵ مهر امسال تاکنون، ۱۸۶ هزار تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان از دریای کاسپین در گیلان صید شده است.

وی با بیان اینکه ۱۴۳ هزار و ۲۲۰ تن معادل ۷۷ درصد این میزان صید را ماهیان کفال تشکیل می‌دهند، افزود: ۲۴ هزار و ۱۸۰ تن معادل ۱۳ درصد صید را در این مدت، ماهیان سفید و ۱۰ درصد بقیه را دیگر گونه‌ها مانند سوف تشکیل می‌دهد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: پیش بینی می‌شود با نزدیک شدن به پایان فصل صید، سهم ماهیان سفید در سبد صیادان گیلان از سهم ماهیان کفال بیشتر شود.

علی اصغر داداشی افزود: امسال بیش از ۳ هزار و ۶۷۰ صیاد گیلانی عضو ۴۸ شرکت تعاونی پره در ۷ شهرستان ساحلی استان به صید ماهیان استخوانی از دریای کاسپین فعالیت می‌کنند.