رویداد ملی «ایران فردا» با معرفی ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های علمی کودکان و نوجوانان لرستان، به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کانون علوم و فناوری‌های نوین لرستان (کافنا) در رویداد ملی «ایران فردا» گفت: این رویداد با هدف شناسایی استعداد‌های علمی، تقویت روحیه پرسشگری و پرورش نسل خلاق و نوآور برگزار شده است.

داوری افزود: در این رویداد سه‌روزه که هم‌زمان با پانزدهمین دوره ترویج علم ایران برگزار شد، نوجوانان لرستانی در حوزه‌های نجوم، هوش مصنوعی، رباتیک، زیست‌فناوری، فیزیک و شیمی، در قامت طراح، ایده‌پرداز و مروج علم، دستاورد‌ها و آموخته‌های خود را به بازدیدکنندگان ارائه کردند.

وی گفت: این رویکرد فرصتی فراهم می‌کند تا کودکان و نوجوانان مهارت‌هایی همچون برقراری ارتباط، کار گروهی و اعتمادبه‌نفس را نیز تجربه کنند.

گفتنی است در این رویداد، غرفه‌های علمی و ترویجی متنوعی در حوزه‌هایی همچون نجوم و اخترفیزیک، رباتیک، زیست‌فناوری، هوش مصنوعی، اوریگامی علمی، رصد آسمان و آزمایش‌های هیجان‌انگیز برپا شده بود.