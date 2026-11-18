به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ششمین همایش بین‌المللی فرسایش بادی با حضور جمعی از مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و متخصصان این حوزه در یزد برگزار شد. رئیس دانشگاه یزد در این همایش، با اشاره به ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم گفت: در این رویکرد، مسائل و مشکلات جامعه به محیط‌های علمی و کلاس‌های درس آورده می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، راهکار‌های عملی برای رفع آنها ارائه شود.

میرفخرالدینی افزود: با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی، گرد و غبار و آلودگی‌های محیطی در استان یزد، این همایش با هدف بررسی این چالش‌ها و استفاده از ظرفیت دانشگاهی برای کمک به حل مشکلات استان یزد برگزار شده است.

رئیس دانشگاه یزد با اشاره به حضور مدیران اجرایی کشور و استان در کنار متخصصان و دانشمندان دانشگاه‌های سراسر کشور، اظهار امیدواری کرد: تعامل نزدیک میان مدیران اجرایی و جامعه دانشگاهی بتواند زمینه ارائه راهکار‌های کاربردی و عملیاتی برای مقابله با فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار در استان یزد را فراهم کند.

وی تأکید کرد: دانشگاه یزد به‌عنوان دانشگاه مادر استان یزد و با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود، تلاش می‌کند در مسیر حل مسائل و چالش‌های مهم استان نقش مؤثری ایفا کند.

دبیر اجرایی همایش ملی فرسایش بادی هم با اشاره به برگزاری این همایش دو روزه، در دانشگاه یزد، شناسایی فرصت ها، ظرفیت ها، تهدید‌ها و محدودیت‌های طرح‌های کنترل فرسایش بادی و طوفان گرد و غبار را از مهم‌ترین محور‌های این رویداد برشمرد و گفت: توسعه فناوری‌های نوین پایش و پیش بینی طوفان ها، ارزش گذاری اقتصادی و ارزیابی عملکرد طرح‌های کنترل فرسایش بادی و بررسی تاثیر این طرح‌ها بر اشتغال زایی، کاهش مهاجرت و ارتقای امنیت غذایی از دیگر محور‌های این همایش است.

زارع افزود: ۱۷۴ مقاله به دبیرخانه این همایش دو روزه ارسال شده که از این تعداد ۱۴۷ مقاله پذیرفته شده و ۲۸ مقاله در قالب پنل‌های تخصصی و سخنرانی ارائه شده است.