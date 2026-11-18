به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی دهقانی گفت: این پرونده با موضوع جذب سپرده‌های مردمی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت غیرقانونی شرکت، پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب دزفول و اعتراض به رأی، در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان بررسی و با اصلاحاتی تأیید شد.

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید اصل محکومیت متهمان، مقرر کرد رد مال به شاکیان بر مبنای نرخ روز پرداخت و مطابق نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه و اجرا شود. همچنین بخشی از مجازات‌های تکمیلی رأی بدوی اصلاح و تعدیل شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به محکومیت متهم اصلی، هادی وثوق‌زاده و شرکت آتیه‌سازان مهر اکرام، اظهار کرد: متهم اصلی علاوه بر رد مال به شاکیان، به حبس تعزیری و محرومیت از برخی فعالیت‌های شغلی مرتبط محکوم شده است.

دهقانی تأکید کرد: با قطعی شدن رأی، روند اجرای حکم و استرداد اموال و وجوه سپرده‌گذاران با جدیت پیگیری خواهد شد.