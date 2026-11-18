به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ده هزار خانواده دارای دو عضو معلول و بیشتر همچنان بدون مسکن هستند که با پیگیری این کمیسیون و تعهد وزارت راه و شهرسازی امسال ۱۰ هزار واحد مسکونی این تعداد تامین‌ می شود.

بابایی کارنامی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اصلاح قانون مربوط به بازنشستگان سال ۱۳۹۲ به بعد در کمیسیون تصویب شده و برای بررسی و تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

اوبا اشاره به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت افزود: این لایحه پس از ۱۳ سال در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و قرار است طی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود..

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ گفت: دولت اعلام کرده است مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد در این طرح ظرف ۲۰ روز پرداخت می‌شود، اما در عمل این زمان به ۲۵ روز رسیده است.