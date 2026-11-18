مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از مشارکت ۴۳۰ هزار مودی در طرح نشان‌دار کردن مالیات تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: با رشد ۴۲ درصدی مشارکت‌ها نسبت به سال گذشته، اعتبار مورد نیاز یک‌هزار و ۶۵۰ پروژه به‌طور کامل از محل مشارکت مودیان تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ داود خدابنده با اشاره به آخرین آمار مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: تا ۲۶ آبان‌ماه امسال ۴۳۰ هزار مودی در این طرح مشارکت کرده‌اند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ میزان مشارکت مودیان ۳۰۱ هزار نفر بود. همچنین تاکنون ۱۶۵۰ پروژه این طرح به صورت ۱۰۰ درصدی با مشارکت مودیان تامین اعتبار شده است.

وی ادامه داد: میزان مشارکت ثبت‌شده در سال جاری در مقایسه با کل آمار سال گذشته حدود ۴۲ درصد رشد داشته است؛ آماری که بیانگر افزایش استقبال مودیان از امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات و نقش‌آفرینی در تامین مالی پروژه‌های مورد نیاز کشور است.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به روند توسعه طرح نشان‌دار کردن مالیات در سه سال گذشته بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ میزان پروژه‌ها ۲ هزار و ۸۸۱ مورد با اعتبار نزدیک به ۳۰ همت بوده ولی امسال ۲۰۸۳ پروژه و با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان برای انتخاب مودیان پیش‌بینی شده است.

خدابنده با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱ همت از مجموع ۲۸ همت اعتبار مورد نیاز پروژه‌های طرح نشان دار کردن مالیات از سوی مودیان تامین شده است، افزود: علاوه بر ۲۳۶ پروژه استان سیستان و بلوچستان، تعداد ۴۴ پروژه استان تهران نیز بصورت کامل با مشارکت مودیان تا تاریخ ۲۶ آبان‌ماه تامین اعتبار شدند.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: پروژه‌های معرفی‌شده امسال در هشت حوزه مختلف از جمله آموزش، سلامت، آبرسانی، حفاظت از محیط زیست، راه‌سازی، احداث پل و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی کشور قرار دارند تا مودیان بتوانند متناسب با اولویت‌های خود در تامین مالی آنها مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: امسال حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه بیشترین تعداد طرح‌های معرفی‌شده را به خود اختصاص داده است. همچنین ۳۴۶ پروژه در حوزه آبرسانی و حفاظت از محیط زیست، ۲۰۵ پروژه در بخش سلامت و ۱۹۴ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی تعریف شده‌اند. این پروژه‌ها طیف متنوعی از نیاز‌های زیرساختی و خدماتی مناطق مختلف کشور را پوشش می‌دهند.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فرصت باقی‌مانده برای مشارکت در این طرح تصریح کرد: مودیان مشمول می‌توانند تا پایان آبان‌ماه از طریق ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، پروژه‌های اولویت‌دار خود را انتخاب کنند و در تامین مالی و اجرای آنها سهیم شوند.