به همت رایزن فرهنگی کشورمان و با هدف بازخوانی ابعاد مختلف شخصیتی، فکری، سیاسی و فرهنگی رهبر شهید شماره ۲۹۸ مجله بین‌المللی ECHO با عنوان «باید برخیزیم» در تایلند منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجله به همت مؤسسه بین‌المللی الهدی و با هدف بازخوانی ابعاد مختلف شخصیتی، فکری، سیاسی و فرهنگی رهبر شهید و انعکاس دیدگاه‌ها و واکنش‌های شخصیت‌های دینی، سیاسی و فرهنگی در سطح بین‌المللی، برگرفته از مجموعه‌ای از مقالات تحلیلی، پیام‌ها، یادداشت‌ها و اسناد مرتبط به زبان تایی و به صورت تورق آنلاین در شبکه‌های اجتماعی توسط رایزنی فرهنگی ایران در تایلند منتشر شد.

بخش آغازین ویژه‌نامه به بررسی اندیشه‌ها و کلیدواژه‌های راهبردی رهبر شهید اختصاص و مفاهیمی همچون مقاومت، استقلال، عدالت‌خواهی، مقابله با سلطه‌گری، اقتصاد مقاومتی، خودباوری، پیشرفت علمی، مشارکت مردمی، وحدت اسلامی و تمدن نوین اسلامی از جمله محور‌هایی هستند که در تبیین منظومه فکری ایشان مورد توجه قرار گرفته وهمچنین ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی ایشان، از جمله استقامت، توجه به جوانان، حمایت از پیشرفت علمی و فناوری، مردم‌داری و اهتمام به مسائل اجتماعی و اقتصادی بررسی شده است.

در ادامه، پیام‌های تسلیت رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مراجع و شخصیت‌های برجسته دینی از جمله آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و دیگر علمای دینی منتشر که این پیام‌ها ضمن اشاره به جایگاه علمی، دینی و سیاسی رهبر شهید، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، استقلال کشور و همبستگی امت اسلامی تأکید شد.

همچنین، مقاله‌ای به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نگاشته شده که مراسم تشییع را فراتر از یک رویداد سوگواری و فرصتی برای بازتاب جهانی اندیشه‌ها و میراث فکری و تمدنی رهبر شهید معرفی می‌کند.

بخش دیگری از این شماره به تبیین ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید از نگاه آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اختصاص دارد که در این بخش، موضوعاتی همچون مردم‌محوری، توجه به نسل جوان، پیشرفت علمی و فناوری، مسائل اقتصادی، تقویت ساختار‌های کشور، حمایت از جبهه مقاومت و نقش تربیتی و فرهنگی رهبری مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین، دیدگاه‌های امام خمینی (ره) درباره آیت‌الله خامنه‌ای، مروری بر زندگی و مبارزات ایشان و مطالبی درباره روند تعیین جانشین رهبری و سازوکار‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

از دیگر محور‌های قابل توجه ویژه‌نامه، بازنشر نامه‌ها و پیام‌های رهبر شهید خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا است که این مطالب با موضوعاتی همچون تروریسم، تحولات فلسطین، عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و ضرورت شناخت واقعیت‌های جهانی، بر نقش آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان در برابر ظلم و تبعیض تأکید و به‌ویژه در نامه خطاب به دانشجویان آمریکایی، از حمایت و همبستگی آنان با مردم فلسطین قدردانی شده و بر اهمیت شناخت قرآن و ایستادگی در برابر بی‌عدالتی تأکید شده است.

یکی از بخش‌های مهم و دارای جنبه بین‌المللی این ویژه‌نامه، انعکاس دیدگاه‌ها و پیام‌های شخصیت‌های خارجی درباره شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

در حوزه تحولات منطقه‌ای نیز مقاله‌ای با عنوان "پیروزی ایران در خلیج فارس؛ طلوع نظم جدید منطقه‌ای" به بررسی اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، امنیت منطقه، حضور نیرو‌های خارجی و روابط ایران با کشور‌های همسایه پرداخته و در این مقاله، بر سرنوشت مشترک کشور‌های پیرامون خلیج فارس و دریای عمان و ضرورت تأمین امنیت و توسعه منطقه با مشارکت کشور‌های ساحلی تأکید شده است.

همچنین موضوع شهادت دانش‌آموزان میناب در مقاله‌ای با عنوان "شهادت رهبر ایران و کودکان میناب؛ نقض عامدانه قوانین بین‌المللی و حقوق بشر" از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و در بخش‌های پایانی نیز موضوعاتی همچون جایگاه زبان و ادبیات فارسی در معرفی تمدن ایرانی ـ اسلامی، فرهنگ عاشورا و روحیه حسینی، عدالت‌خواهی، زندگی و مبارزات رهبر شهید و ابعاد فرهنگی و تمدنی اندیشه‌های ایشان بررسی شده است.

ویژه‌نامه شماره ۲۹۸ مجله ECHO تلاش نموده با گردآوری مجموعه‌ای از مقالات تحلیلی، پیام‌های شخصیت‌های داخلی و خارجی، اسناد و نامه‌های تاریخی و مطالب فرهنگی و سیاسی، تصویری چندبعدی از شخصیت و میراث فکری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای ارائه و وجه تمایز این شماره، توجه به ابعاد بین‌المللی موضوع و استفاده از دیدگاه‌های شخصیت‌ها و اندیشمندانی از مناطق مختلف جهان، به‌ویژه کشور‌های آسیایی و جنوب شرق آسیا، آفریقا و اروپا است.

این ویژه‌نامه در مجموع بر سه محور اصلی بازخوانی میراث فکری و سیاسی رهبر شهید، انعکاس بازتاب‌ها و دیدگاه‌های بین‌المللی و تبیین مفاهیمی همچون مقاومت، استقلال، عدالت‌خواهی و وحدت اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی استوار است.