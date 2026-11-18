مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از صدور آنی۲۳ هزار و ۸۲۵ کارت سوخت در نواحی مرکزی، کیش، قشم و بندرلنگه از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالله گیتی‌منش با اعلام این خبر افزود: از ابتدای فروردین‌ماه امسال تاکنون، در مجموع ۲۳ هزار و ۸۲۵ کارت سوخت آنی در نواحی مختلف این منطقه صادر شده است.

وی هدف از اجرای این اقدام را تسهیل دسترسی شهروندان به کارت سوخت شخصی و افزایش امکان استفاده از آن هنگام سوخت‌گیری عنوان کرد و افزود: تسریع در فرآیند صدور کارت، کاهش زمان انتظار متقاضیان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان نواحی مرکزی، کیش، قشم و بندرلنگه گفت: این میزان خدمت‌رسانی حاصل پیگیری مستمر و تعهد کارکنان در پاسخ‌گویی به مراجعان و تسهیل فرآیند دریافت کارت سوخت بوده است.

گیتی‌منش تأکید کرد: تداوم این خدمات با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود فرآیند ارائه خدمات سوخت‌رسانی در سطح منطقه دنبال می‌شود.