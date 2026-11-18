مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از شناسایی ۱۷۲ واحد برای واگذاری در قالب مسکن استیجاری زوج‌های جوان خبر داد و اعلام کرد: ۳۰ واحد از این تعداد آماده تحویل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست شورای مسکن استان مرکزی، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌های تأمین مسکن در این استان بررسی شد.

جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، در این نشست از واریز حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار حمایتی به حساب نهضت ملی مسکن خبر داد.

این منابع با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان برای پشتیبانی از اجرای طرح‌های مسکن تأمین شده است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت گفت: تاکنون یک‌هزار و ۷۶۰ نفر در شهرهای استان برای استفاده از مزایای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته لنجابی، اراضی مورد نیاز در شهابیه خمین، سایت ۱۰۴ هکتاری آشتیان و زمین‌های دانشگاه آزاد در کمیجان و فرمهین برای تأمین مسکن متقاضیان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به برنامه مسکن استیجاری زوج‌های جوان افزود: تاکنون ۴۰۰ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

از مجموع واحدهای شناسایی‌شده برای اجرای این برنامه، ۱۷۲ واحد قابلیت تخصیص دارند که ۳۰ واحد آن آماده تحویل است.

لنجابی همچنین از پیش‌بینی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق ملی مسکن برای متقاضیان خبر داد.

وی تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین به‌موقع منابع مالی از سوی بانک‌های عامل را از الزامات پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن عنوان کرد.

در این نشست با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان اجرایی، راهکارهای تسریع در اجرای برنامه‌های تأمین مسکن و رفع موانع مالی و اجرایی بررسی شد.