طرح ملی «هویت ایرانی اسلامی» به‌ صورت ملی در حال اجراست و دبیرخانه آن به استان مرکزی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست هماهنگی اجرای طرح ملی «هویت ایرانی اسلامی» ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی و اعضای مرتبط برگزار و راهکار‌های برنامه‌ریزی و اجرای اثربخش این طرح در مدارس ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت.

طرح ملی «هویت ایرانی اسلامی» به‌ صورت ملی در حال اجراست و دبیرخانه آن به استان مرکزی و معاونت آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش واگذار شده است.

در این جلسه، پیشنهاد‌هایی از جمله تألیف کتاب‌های متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان، تولید انیمیشن و اجرای نمایش‌های دانش‌آموزی به‌عنوان بخشی از برنامه‌های قابل اجرا مطرح شد و اعضا دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره شیوه اجرا، تولید محتوا و چگونگی انتقال مفاهیم هویتی به دانش‌آموزان ارائه کردند.

همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم و بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه برای اجرای این طرح تأکید شد تا استان مرکزی بتواند با اتکا به ظرفیت دبیرخانه ملی، الگویی مناسب و قابل توسعه در سطح کشور ارائه کند.

این طرح با تکیه بر ابزار‌های متنوع آموزشی و فرهنگی، می‌تواند زمینه آشنایی عمیق‌تر دانش‌آموزان با هویت ایرانی اسلامی را فراهم آورد و تجربه اجرای آن در استان مرکزی به سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد.